Tunus’ta engellenen 6 düzensiz göç girişiminde 186 göçmen kurtarıldı

Tunus Ulusal Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, düzensiz göç girişimlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Güvenlik güçlerinin ülkenin çeşitli bölgelerinde 6 düzensiz göç girişimini engellediğini kaydeden Cebabli, düzenlenen operasyonlarda Sahra Altı Afrika ülkelerinden 186 göçmenin kurtarıldığını ifade etti.

Tunus'ta 3 ayda 27 binden fazla düzensiz göçmen yakalandı

Tunus Ulusal Güvenlik Kuvvetleri, 7 Nisan'da yaptığı açıklamada, Tunus açıklarında 1 Ocak ile 31 Mart arasında yürütülen operasyonlarda 900'e yakın düzensiz göç girişiminin engellediğini ve çoğu Sahra Altı Afrika ülkelerinden olmak üzere 27 binden fazla düzensiz göçmenin yakalandığını bildirmişti.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.