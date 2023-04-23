Çok Bulutlu 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.04.2023 16:45

Mısır: Sudan'daki çatışmalarda bir elçilik mensubumuz yaralandı

Mısır, Sudan'daki çatışmalarda Hartum Büyükelçiliği mensubu bir kişinin yaralandığını duyurdu.

Mısır: Sudan'daki çatışmalarda bir elçilik mensubumuz yaralandı

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmaların, elçilik çalışanları ve Mısır vatandaşlarına etkisi hakkında bilgi verildi.

Sudan'daki çatışmalarda Mısır'ın Hartum Büyükelçiliğine mensup bir kişinin ateşli silahla yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralının kimliği veya kimler tarafından vurulduğuna dair ise bilgi verilmedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd de yaptığı açıklamada, "Mısır gibi (Sudan'da) on binden fazla vatandaşı olan ülkeler, tehlikenin artması sonrasında sivillerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesine ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan başka bir açıklamada da başkent Hartum'un dışında Sudan'ın diğer kentlerinde bulunan Mısır vatandaşlarına "tahliye için Port Sudan ve Vadi Halfa'ya giderek Mısırlı yetkililerle irtibata geçmeleri" çağrısında bulunuldu.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı; Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre çatışmalarda 400'den fazla kişi hayatı kaybetti.

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.

ETİKETLER
Mısır Sudan
Sıradaki Haber
Fransa'da ceketi metronun kapısına sıkışan kadın hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:29
Fransa'da ceketi metronun kapısına sıkışan kadın hayatını kaybetti
17:02
Pilotaj eğitiminde paraşüt denize düştü: 1 ölü, 1 yaralı
16:23
İngiltere, Sudan'daki diplomatik personelini ve ailelerini tahliye etti
16:19
Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşıyla Sudan'daki son durumu görüştü
16:34
Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor
17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaynağı yönetmek tefecilerden para alarak yapılmaz
Samsunspor Süper Lig'e şampiyon olarak yükseldi
Samsunspor Süper Lig'e şampiyon olarak yükseldi
FOTO FOKUS
TCG Anadolu Boğaz'da selamlama geçişini yaptı
TCG Anadolu Boğaz'da selamlama geçişini yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ