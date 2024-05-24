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Dünya
AA 24.05.2024 04:59

Biden'ın yapay zekayla yapılmış sesiyle seçmenleri aradı: 6 milyon dolar ceza yedi

Yapay zeka, her geçen gün daha da çok hayatımıza giriyor. Ancak yapay zekanın kötüye kullanımı hala önemli bir sorun. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Başkan Biden'ın yapay zekayla yapılmış sesiyle seçmenleri arayan kişiye 6 milyon dolar ceza kesildi.

Biden'ın yapay zekayla yapılmış sesiyle seçmenleri aradı: 6 milyon dolar ceza yedi
[Fotoğraf: AFP Arşiv]

Bir yandan hayatı kolaylaştırıyor, diğer yandan endişeleri beraberinde getiriyor. Yapay zekanın günlük hayatta kullanımının yaygınlaşmasıyla, kötü niyetli kullanımı da arttı.

Özellikle yapay zekanın kişinin sesi ve görüntüsünü gerçeğe çok yakın taklit edebilmesi, bu yeni teknolojinin kötü niyetli kullanımının önünü açtı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, yapay zekanın ses taklidine ilişkin rekor ceza kesildi.

New Hampshire eyaletinde, ocak ayında yapılan ön seçimler öncesi seçmenleri, yapay zeka tarafından Başkan Joe Biden'ın sesini taklit ederek arayan kişiye, 6 milyon dolar ceza verildi.

Siyasi danışmanlık yapan Steven Kramer, teknolojiyi kullanarak sahte kimlik oluşturmak ve seçmenleri kandırmakla suçlandı.

Federal İletişim Komisyonu, Kramer'i, "Arayanın Kimliğini Açıklama Yasası" gereği 6 milyon dolar cezaya çarptırırken, Kramer'in aramaları gerçekleştirdiği Lingo Telecom adlı şirkete de 2 milyon dolar ceza verdi.

Kramer'in ayrıca, Biden'ı taklit eden otomatik aramalar nedeniyle başta "seçmenlere baskı uygulama" olmak üzere 13 suçtan yargılanması istendi.

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