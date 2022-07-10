Çevrimiçi bir anket ve analiz şirketi olan Civiqs tarafından yürütülen anket, ABD'de kayıtlı seçmenlerin yüzde 29'unun Joe Biden'ın işini yürütme şeklini onayladığını, yüzde 58'inin onaylanmadığını ve yüzde 13'ünün hala emin olmadığını gösterdi.

Anket ayrıca, tüm yaş gruplarındaki Amerikalıların yarısından fazlasının yanı sıra eğitim ve cinsiyet temelli grupların Biden'ın performansını büyük ölçüde onaylamadığını da ortaya koydu.

Aynı zamanda, beyaz Amerikalıların yüzde 66'sı görevdeki hükümeti desteklemezken, siyah veya Afrikalı-Amerikalı nüfus arasında popülerliğini koruyor ve bu grup içinde yüzde 55'i Biden'ın eylemlerini onayladığını söylüyor.

ABD lideri, Hawaii ve Vermont gibi kayda değer istisnalar dışında, neredeyse tüm eyaletlerde düşük çekiciliğe sahip.

Biden'ın memleketi Delaware eyaleti de çalışmalarına zayıf bir gözle bakıyor ve yüzde 54'ü performansını onaylamıyor.