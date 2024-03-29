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Dünya
AA 29.03.2024 21:20

Biden'ın konuşması defalarca kesildi: Filistin'de soykırım yapıyorsun

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 2024 Başkanlık Seçimleri çerçevesinde New York'ta düzenlenen bağış kampanyasında yaptığı konuşma, protestocular tarafından defalarca kesintiye uğratıldı.

Biden'ın konuşması defalarca kesildi: Filistin'de soykırım yapıyorsun
[Fotograf: Reuters]

Demokrat Partinin, Manhattan'daki ünlü gösteri merkezi "Radio City Music Hall" binasında yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla düzenlediği ve 25 milyon dolardan fazla bağışın toplandığı gecede, ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması, çok sayıda protestocu tarafından defalarca kesildi.

Sosyal medyada paylaşılan bazı cep telefonu görüntülerinde bir kadının, "Kendinden utanmalısın Biden, sen Filistin'de soykırım yapıyorsun, ellerin kanlı." diye bağırdığı duyuldu.

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Demokrat Partili aktivist kadın, güvenlik güçleri tarafından hızlıca salondan uzaklaştırıldı.

Biden ve ona destek için geceye katılan eski başkanlar Barack Obama ile Bill Clinton'ın konuşmaları, diğer protestocular tarafından kesilmeye devam edildi.

Gazze'de ateşkes çağrısı yapan göstericilerin dışında ABD Başkanı Biden'ın kampanyası, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili tepkilere de sahne oldu.

"Biden'ı Terk Edin Hareketi"

Bağış kampanyası devam ederken salonun dışında, "Biden'ı Terk Edin" Hareketi tarafından organize edilen protestoda ise yüzlerce kişi, Gazze ve Filistin lehine sloganlar attı.

Öte yandan İsrail bayrağı giyen iki karşıt protestocunun, Filistin yanlısı kalabalık grubun arasında girmesi tansiyonu yükseltirken yaşanan arbede polis tarafından bastırıldı.

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ABD Joe Biden Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması Soykırım
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