20 Ocak 2021'de göreve gelen Joe Biden, ilk kabine toplantısını 1 Nisan Perşembe günü yapacak.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre Biden, toplantıda altyapı planı konusunun üzerinde duracak.

Toplantıda, kabine üyeleri sosyal mesafeye maksimum dikkat gösterecek ve Biden da dahil herkesin maske takma zorunluluğu var.