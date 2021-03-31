Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 22:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden'ın ilk kabine toplantısı yarın
ABD Başkanı Joe Biden, ilk kabine toplantısını yarın düzenleyecek.
20 Ocak 2021'de göreve gelen Joe Biden, ilk kabine toplantısını 1 Nisan Perşembe günü yapacak.
Amerikan basınında yer alan haberlere göre Biden, toplantıda altyapı planı konusunun üzerinde duracak.
Toplantıda, kabine üyeleri sosyal mesafeye maksimum dikkat gösterecek ve Biden da dahil herkesin maske takma zorunluluğu var.
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