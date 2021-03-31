Libya'da 108 milis, Hafter'in Nisan 2019'da başlattığı saldırılara destek vermeleri nedeniyle Zaviye şehrinde tutuklanmıştı.

Milislerin tutuklu kaldığı 2 yılın ardından, kentin önde gelenlerinin oluşturduğu Zaviye Diyalog Komisyonu, serbest bırakılmalarına karar verdi. Karar, "ulusal barış ve birlik" gerekçesiyle alındı.

Milislerin serbest bırakılması kapsamında Zaviye'de resmi tören düzenlendi. Törene, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, üst düzey yetkililer ve serbest bırakılanların aileleri katıldı. Aileler, törende büyük sevinç yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye'nin bu duruşunu tarih yazacaktır"

Halid El-Mişr,i tören sırasında yaptığı konuşmada, "Gücümüzün zirvesindeyken affediyoruz" dedi, ülkede yaşanılan acıların unutulmaması gerektiğini hatırlattı.

Törende bulunan Zaviye milletvekili Aişe Şellabi ise, "Libya halkına destek olan duruşundan ötürü kardeş Türkiye devletine çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin bu duruşunu tarih yazacaktır. Gerçekten kardeşimiz olduğunu gösterdiler. Türkiye'ye başarılar diliyoruz ve bu kardeş ülke ile aramızdaki dayanışmanın devam etmesini umuyoruz" dedi.