Vaka sayısı ABD'de 31 milyon 110 bine, Brezilya'da 12 milyon 664 bine, Hindistan'da 12 milyon 220 bine ve Fransa'da 4 milyon 585 bine ulaştı.

ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın COVID-19 sürecinin ilk günlerinde, salgınla mücadelede gerekli kritik tıbbi malzemeleri alması için uyarıldığına ilişkin resmi belgeler yayımlandı.

Almanya'da üçüncü dalga çağrısı

AstraZeneca aşısının, Almanya genelinde sadece 60 yaş üstü kişilerde kullanılması tavsiye edildi.

Merkezi Berlin'de bulunan Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü de salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin devam ettiğini belirterek, bu yılın ilk çeyreğinde GSYH'nin yüzde 1,5 daralacağı öngörüsünde bulundu.

Almanya'da Baden-Württemberg Eyaleti Başbakanı Winfried Kretschmann ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder ise diğer 14 eyaletin başbakanlarına COVID-19 salgınının üçüncü dalgasıyla mücadelede sert tedbirlerin uygulanması çağrısı yaptı.

Viyana'da turistik alanlarda maske zorunluluğu

İngiltere'nin başkenti Londra'da COVID-19'dan ölenler için anma duvarı oluşturuldu.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da ise yarın başlayacak karantina süresince ilk defa eski şehirde yer alan bazı turistik dış mekanlarda maske kullanılması zorunlu kılındı.

BioNTech'in COVID-19'a salgınına karşı geliştirdiği aşının Marburg'daki üretim tesisi basın mensuplarınca görüntülendi.

BioNTech aşısının ayrıca 12-15 yaşındaki gençlerde enfeksiyonu önlemede tamamen etkili olduğu açılandı.

AB, 107 milyon aşı teslim aldı

Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi Müdür Yardımcısı Konstantin Savenkov, hayvanlar için geliştirdikleri COVID-19 aşısının tescillendiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB), üreticilerin yılın ilk çeyreğinde toplam 107 milyon doz COVID-19 aşısı teslim ettiklerini duyurdu.

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca firmasının COVID-19'a karşı ürettiği aşının "faydalarının risklerine ağır bastığı" şeklinde görüşlerinin değişmediğini kaydetti.

Fas, İspanya ile uçuşlarını askıya aldı

Ürdün'de 70 İslam alimi, COVID-19 nedeniyle kapalı olan mescitlerin cuma günleri açılması için Kral 2. Abdullah'a mektup gönderdi.

Çinli yetkililer, Myanmar sınırındaki bir kentte, 9 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bilim insanları, insan vücudunun COVID-19'a karşı geliştirdiği bağışıklık hücrelerinin, virüsün İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan türlerine karşı da koruma sağladığını duyurdu.

Fas'ın, COVID-19'un mutasyona uğrayan türüne karşı aldığı tedbirler kapsamında İspanya ile uçuşları askıya almasıyla, bu ülkede tatilde olan 3 bin kadar İspanyolun mahsur kaldığı belirtildi.

Brezilya Başkanı: Bu sorunu evde kalarak çözemeyiz

Güney Kore'de COVID-19 aşılama programının başladığı 26 Şubat'tan bu yana toplamda 852 bin 202 kişi aşılandı.

Yemen'e Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, 360 bin doz COVID-19 aşısı ulaştığını açıkladı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, dün ülkesinde COVID-19 kaynaklı günlük en çok ölümün yaşanmasına rağmen "Bu sorunu evde kalarak çözemeyiz." dedi.