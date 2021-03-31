Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 21:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Washington'da silahlı saldırı: 4 yaralı
[Fotoğraf: Arşiv]
ABD'nin başkenti Washington'daki bir metro istasyonu yakınında meydana gelen silahlı saldırıda 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Washington polisi, silahlı saldırının kentin güneydoğusundaki Congress Heights metro istasyonu yakınlarında, yerel saat ile 13.30'da gerçekleştiğini açıkladı.
4 kişi yaralandı
Saldırıda, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Polisin olaya ilişkin soruşturması sürerken, saldırgan veya saldırganlara ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Etiketler: ABD
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