Biden, Polonya ziyareti öncesinde geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev’de, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Geçen yıl, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının başlangıcında, dünyanın Kiev'in düşüşü için hazırlandığını belirten Biden, "Bir yıl sonra Kiev ayakta. Ukrayna ayakta. Demokrasi ayakta. Amerikalılar yanınızda. Dünya sizinle birlikte." ifadesini kullandı.

Joe Biden, bu savaşın yüzyılın dörtte üçünde Avrupa'daki en büyük kara savaşı olduğunu vurgulayarak, "Kendi beklentiniz dışında her türlü beklentiye karşı başarılı oluyorsunuz. Galip gelmeye devam edeceğinize olan inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

Atlantik'ten Pasifik'e, NATO'dan Atlantik'e, Japonya'dan Pasifik'e tüm dünyadan uluslardan oluşan bir koalisyon kurduklarını dile getiren Biden, Ukrayna'ya ekonomik, askeri ve insani destek verdiklerini kaydetti.

"Kalan yarım milyar doları bugün ve yarın sizlerle birlikte açıklayacağız"

Biden, Ukrayna'yı savunmak için söz konusu 50'den fazla ülkeyle yaklaşık 700 tank, binlerce zırhlı araç, 1000 topçu sistemi, 2 milyondan fazla topçu mühimmatı, 50'den fazla gelişmiş fırlatma roket sistemi ve hava savunma sistemleri taahhüt ettiklerini hatırlatarak, "Kalan yarım milyar doları (askeri yardım paketi) bugün ve yarın sizlerle birlikte açıklayacağız." dedi.

Askeri yardım paketinin, HIMARS ve obüsler için topçu mühimmatı, Javelin tanksavar füze sistemi ve hava gözetleme radarı içerdiğini kaydeden Biden, bunların Ukrayna halkını hava bombardımanlarından koruyacağını ifade etti.

Biden, "Bu haftanın ilerleyen saatlerinde, yaptırımlardan kaçmaya ve Rusya'nın savaş makinesini doldurmaya çalışan seçkinlere ve şirketlere karşı ek yaptırımlar açıklayacağız. Kongredeki iki partinin desteği sayesinde bu hafta (Ukrayna hükümetine) vatandaşların temel hizmetlerini sağlamaya yardımcı olmak için hemen kullanabileceği milyarlarca (dolar) dolaylı bütçe desteği vereceğiz." diye konuştu.

Ukrayna'nın katlanmak zorunda kaldığı maliyetin olağanüstü yüksek olduğunu belirten Biden, Rusya'nın, Ukrayna'yı haritadan çıkarmayı amaçladığını, Putin'in "fetih savaşının başarısız" olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Biden, Rusya vatandaşlarının dahi ülkesini terk ettiğini anımsatarak, Rusya ekonomisinin artık "durgun, izole ve mücadele içinde olduğunu" dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin "özgürlüğün paha biçilemez olduğunu" hatırlattığını ifade eden Biden, "Ne kadar sürerse sürsün, (Rusya'ya karşı özgürlük) bunun için savaşmaya değer." görüşünü paylaştı.