BBC’nin haberine göre, ülkede geniş çaplı su taşkını, heyelan ve elektrik kesintilerine yol açan ve son yılların "en yıkıcı hava olayı" olarak nitelendirilen Gabrielle Kasırgası nedeniyle en az 11 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni Zelanda Maliye Bakanı Grant Robertson, kasırga için "Bir milyar dolarlık maliyetli kasırga bu yüzyılın en büyük hava olayı." nitelemesini yaptı.

Robertson, hükümetin hayatta kalanların en acil ihtiyaçları olan yiyecek, barınak, elektrik ve iletişim ile ilgileneceğini aktararak "Bu felaketten sonra yeniden inşa için önümüzde uzun bir yolculuk var. Bunu yapacak kaynaklarımız ve irademiz var." diye konuştu.

Çiftçilerin tüm mahsullerini ve sürülerini sel nedeniyle kaybettiğini belirten Robertson, yetkililerin bunun ne kadarının sigorta tarafından karşılanacağını belirlemeye devam ettiğini bildirdi.

Gabrielle Kasırgası’nın verdiği zararın Yeni Zelanda'nın iklim değişikliğine dayanıklı altyapı inşa edememesinden kaynaklandığını ifade eden Robertson, mevcut uyum sağlama yaklaşımının da "yeterince sağlam olmadığını" söyledi. Robertson, "Gelecek beş yılda on milyarlarca dolarlık ek altyapı harcaması bile boşlukları dolduramaz. Açık çok büyük, uzun vadede bunu telafi edemeyiz." açıklamasında bulundu.

Olağanüstü hal 7 gün uzatılacak

Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, Gabrielle Kasırgası nedeniyle olağanüstü halin 7 gün uzatılacağını söyledi.

Kasırgadan sonra 6 bin 500'den fazla kişiye ulaşılamadığını ancak yetkililerin bunlardan yaklaşık 4 bin 200'ünün iyi olduğunu bildiklerini aktaran Hipkins, Kuzey Adası'nda yaklaşık 15 bin kişiye hala elektrik verilemediğini kaydetti.

Gabrielle Kasırgası

Yeni Zelanda hükümeti, 12 Şubat'tan itibaren ülkenin kuzeyinde etkili olan Gabrielle Kasırgası'nın vurduğu bölgelere destek vermek ve ek kaynak sağlamak amacıyla 14 Şubat'ta acil durum ilan ettiğini duyurmuştu.

Başbakan Chris Hipkins, ordu birliklerinin, kasırgadan etkilenenlerin tahliyesi ve acil ihtiyaç malzemelerinin dağıtılmasına yardımcı olmak için bölgede bulunduğunu açıklamıştı.

Gabrielle Kasırgası, söz konusu bölgelerde sel ve toprak kaymalarına yol açmış, 60 bini aşkın evin elektriksiz kalmasına sebep olmuştu.

Hipkins, 17 Şubat'ta yaptığı açıklamada, kasırganın vurduğu ülkesinde ölenlerin sayısının 8'e çıktığını duyurmuştu.