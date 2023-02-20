İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin muhtemel Kiev ziyareti öncesinde Zelenskiy, İtalyan basınının önde gelen gazeteleri Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore'ye röportaj verdi.

"Ruslar büyük bir saldırı hazırlıyor. Nasıl hareket edeceksiniz?" sorusuna Zelenskiy, "Bu hafta Rusya'nın intikam saldırısıyla uğraşmak zorunda kalabiliriz. Gerçekten de bir saldırının olabileceği konuşuluyor. Gerginlik var ancak Ukrayna'nın bazı bölgeleri 2014'ten beri bu şekilde yaşıyor. Ruslar, bir yıl öncesi kadar güçlü durumda değiller. Biz daha güçlüyüz. Ayrıca askerlerimizle aynı motivasyona sahip değiller. Ülkemiz için savaşıyoruz. Eğer kaybedersek her şeyimiz; toprağımız, evimiz ve ailelerimiz gider. Zaferle sonuçlanacak kısa bir savaşa hazırlanıyoruz." cevabını verdi.

Bahmut'ta direnmeye değip değmeyeceğine ilişkin bir soruyu ise Zelenskiy, şöyle yanıtladı:

"Bahmut'a Hong Kong'muş gibi bakamayız. Hepsi harabe halinde. Stratejik olup olmadığını değerlendirmek, ona nasıl yaklaştığınızla ilgilidir. Burası bir metropol değil, buradaki yerlerin hepsi küçük yerleşim yeri. Mesele silahlı kuvvetlere şehirde kalma emri verip vermemekle ilgili değil, kendi topraklarımızı mümkün olduğunca koruyacağımızla ilgilidir. Orada, Ruslar Bahmut'u almaları halinde Slovyansk ve Kramatorsk'a giden yolu açacaklarını biliyorlar. Kramatorsk, Ukrayna'nın doğusunda ana hedef olan büyük kentlerden biri. Bahmut gibi her küçük şehri alan Ruslar, büyük kentlere biraz daha yaklaşıyor. Kramatorsk halkı, Bahmut'takilerden daha önemli demiyorum ama kaybettiğimiz her küçük kent, Donetsk ve Luhansk idari bölgelerinin sınırlarını almak isteyen Ruslar için bir adım ilerleme oluyor. Bu nedenle Bahmut'ta bu kadar direniyoruz."

"AB'den tam bir işbirliği bekliyoruz"

Zelenskiy, kendilerine hava savunma sistemi ile topçu bataryaları gönderen İtalya'ya minnettar olduğunu ifade ederek, "Avrupa Birliği'nden (AB) tam bir işbirliği bekliyoruz ve üye olacağımıza da eminiz. Çünkü içerideki yolsuzlukları temizliyoruz. Kremlin'in yürüttüğü dezenformasyon kampanyasına karşı İtalya'nın ve diğer ülkelerin desteğini kaybetmemek esastır." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna lideri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya ile diyalog konusunda zamanını boşa harcadığını savunarak, "Rusya'nın tutumunu değiştiremeyeceğimiz sonucuna vardım. Eski Sovyet İmparatorluğunu kurma hayaliyle kendilerini dünyanın geri kalanından izole etmeye karar verdilerse bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok." dedi.

İtalya Başbakanı Meloni bugün Polonya'ya gidiyor

İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamada da Başbakan Meloni'nin bugün Varşova'da Polonyalı mevkidaşı Mateusz Morawiecki ile görüşeceği bilgisi verildi.

İtalyan basınında çıkan haber ve yorumlara göre, Meloni'nin Polonya'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geçmesi bekleniyor.

Bu arada, Meloni'nin Ukrayna'ya savaş jeti vermeyi de değerlendireceği de basında yer aldı.