Zelenskiy, Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Biden ile görüştü.

Görüşmeye dair açıklama yapan Zelenskiy, "Bugünkü (Biden ile) görüşmeler çok verimli, çok önemli ve çok belirleyiciydi, sonuçları kesinlikle savaş alanını etkileyecektir." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı ayrıca, ülkesinin, hem ABD'nin hem de şahsen Biden'ın "bu zor zamanlarda" desteğini hissettiğini belirtti.

[Fotoğraf: Rueters]

Biden'ın ziyareti

Biden, Polonya ziyareti öncesinde sürpriz bir şekilde Ukrayna'nın başkenti Kiev’e geldi.

Ukrayna medyasına göre, Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Aziz Michael Kilisesi'nde bir araya geldi. Biden ve Zelenskiy, kiliseden birlikte çıkarken şehirde aynı anda sirenler çaldı.

Yerel medyaya göre, Biden, Zelenskiy ile Mihayilov Meydanı'nda savaşta ölenlerin anısına saygı duruşunda bulundu.

Her iki lider, Ukrayna Devlet Başkanlığına ait Mariyinskiy Sarayı'nda bir araya gelirken Biden'ı, Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska birlikte karşıladı.

Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla geçen yıl 24 Şubat'ta başlamıştı.

Biden'ın, 20-22 Şubat'ta Polonya’ya ziyaret gerçekleştireceği açıklanmıştı.