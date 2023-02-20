Grlic-Radman ve Tanja Fajon, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dış İlişkiler Konseyi öncesi açıklamalarda bulundu.

Grlic-Radman, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının birinci yıl dönümüne girdik. Ne yazık ki savaşın sonu yakın değil ancak Ukrayna ile dayanışma içinde olmak çok önemli. Birlik içinde, sabırlı ve dirençli olmamız gerekiyor." dedi.

Ülkesinin Ukrayna'ya yardım sağlamaya devam edeceğini kaydeden Grlic-Radman, Ukraynalılar için psikolojik ve sosyal rehabilitasyon çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Grlic-Radman, bugün Moldova Dışişleri Bakanı Niku Popesku ile görüşeceğini belirterek "Moldova gerçekten zor durumda ve onları desteklemek zorundayız." diye konuştu.

Afganistan'ın zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Hırvat Bakan, "Afganistan'da insani bir durum var ve bu ciddi bir sorun. Afgan halkına, özellikle de kadın ve kız çocuklarına yardım etmek için elimizden geleni yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Sloven Bakan Fajon da Çin'in Rusya'ya silah gönderme ihtimaline yönelik bir soruya, "Benim çağrım; (silah gönderimi) bunu yapmayın. Altyapının yok edilmesi, sivillerin ve çocukların öldürülmesi için yollanan her silah, Ukrayna'daki savaşı daha da tırmandırıyor." yanıtını verdi.

"Barışı görmek istiyoruz ve Ukrayna'da savaşı durdurmak için her şeyi yapmak zorundayız." ifadesini kullanan Fajon, şöyle devam etti:

"Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'ya yardım edeceğiz çünkü bu, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı bir savaştır. Bu, iki ülke arasındaki bir savaş değildir. Her ülke gibi Ukrayna da bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü için mücadele etme hakkına sahiptir."