ABD'nin en önemli gündem maddesi enflasyon...

Başkan Joe Biden yönetiminin tüm çabalarına rağmen enflasyon her ay artıyor.

Biden, ülkenin önde gelen şirketlerinin yöneticileriyle çevrimiçi toplantıda buluştu, enflasyonu düşürmeye yönelik 430 milyar dolarlık yasa tasarısına ilişkin bilgi verdi.

Kongre'ye de "Enflasyonu Düşürme Yasası" olarak bilinen tasarıyı geçirme çağrısında bulundu.

Tasarıda başta ilaç olmak üzere sağlık harcamalarına yönelik atılacak adımlar yer alıyor.

Enerji faturalarının düşürülmesi için 369 milyar liralık yatırım

Tasarıdaki diğer önemli başlık da enerji olacak. Biden, ailelerin enerji faturalarının yılda ortalama 500 dolar düşürülmesi için de 369 milyar dolarlık yatırım yapılacağını söyledi.

Yasa ile bütçe açığının 300 milyar dolar azaltılması hedefleniyor

Biden yönetimi atılacak adımlarla bütçe açığında 300 milyar dolarlık düşüş hedefliyor.

Çağrı üzerine Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, yasa tasarısını görüşmek üzere Senato'nun cumartesi günü toplanacağını açıkladı.