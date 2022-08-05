Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 00:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de patlama sonrası yangın: 4 ölü
[AA (Arşiv)]
ABD'nin Nebraska eyaletinde birbirine yakın sokaktaki iki ayrı evde patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. İki evde 4 kişi hayatını kaybetti.
Olaylar Nebraska’nın yaklaşık 1000 nüfuslu Laurel isimli bir kasabasında meydana geldi.
Polis ekipleri önce bir evden patlama ihbarı aldıklarını ve olay yerine gittiklerinde bir kişinin öldüğünü tespit ettiklerini söyledi.
Bu olayın ardından birkaç sokak ötede başka bir evde de yangın ihbarı alındı ve orada da 3 kişinin öldüğü açıklandı.
Polis, saldırı ihtimali üzerinde duruyor.
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