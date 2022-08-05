Olaylar Nebraska’nın yaklaşık 1000 nüfuslu Laurel isimli bir kasabasında meydana geldi.

Polis ekipleri önce bir evden patlama ihbarı aldıklarını ve olay yerine gittiklerinde bir kişinin öldüğünü tespit ettiklerini söyledi.

Bu olayın ardından birkaç sokak ötede başka bir evde de yangın ihbarı alındı ve orada da 3 kişinin öldüğü açıklandı.

Polis, saldırı ihtimali üzerinde duruyor.