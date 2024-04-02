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Dünya
AA 02.04.2024 22:04

Biden'dan, Gazze'de çalışanları İsrail tarafından öldürülen WCK'ya taziye

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ordusunun saldırısında 7 çalışanı öldürülen uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) Kurucusu Şef Jose Andres'i arayarak taziyelerini iletti ve saldırıdan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Biden'dan, Gazze'de çalışanları İsrail tarafından öldürülen WCK'ya taziye
[Fotograf: Reuters]

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, İsrail'in son saldırısında öldürülen insani yardım görevlilerine ilişkin değerlendirme yaptı.

Jean-Pierre, ABD Başkanı Biden'ın WCK Kurucusu Şef Andres'i arayarak en derin taziyelerini ilettiğini ve saldırıdan dolayı derin üzüntülerini dile getirdiğini aktardı.

ABD'li Sözcü, "Başkan, tüm WCK ailesiyle yas tuttuğunu iletti ve WCK'nin Gazze'deki insanlara yaptığı inanılmaz katkının fark edilmesinin önemine vurgu yaptı. Başkan, ayrıca insani yardım görevlilerinin korunması gerektiğini İsrail'e açık bir şekilde ileteceğini de dile getirdi." diye konuştu.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK'nın çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'dan yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında, çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." denilmişti.

İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

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