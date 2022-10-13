BM Genel Kurulunun kararının ardından yazılı açıklama yayımlayan Biden, "Bugün, dünyanın çok büyük bir çoğunluğu, dünyanın her bölgesinden, farklı ideolojileri ve hükümetleri temsil eden büyüklü küçüklü devletler, BM Sözleşmesi'ni savunmak ve Rusya'yı Ukrayna topraklarını zorla ilhak etmesinden dolayı kınamak için bir araya geldi" ifadesini kullandı.

141'den fazla ülkenin Ukrayna halkının yanında olduğunu belirten Biden, sadece Belarus, Kuzey Kore, Nikaragua ve Suriye'nin Rusya'nın yanında yer aldığına işaret etti.

Biden, Rusya'nın BM Sözleşmesi'nin temel taşlarına saldırıp, uluslararası barış ve güvenliğin temellerini parçaladığına işaret ederek "Bu savaşın tarafları belli ve dünya çok net bir mesaj verdi: Rusya, egemen bir devleti haritadan silemez. Rusya, sınırları zor kullanarak değiştiremez, Rusya tek başına başka bir ülkeyi ele geçiremez" değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna'nın geleceğine kendisinin karar vermesi gerektiğini belirten Biden, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana geçen 8 ayda dünyanın hiç olmadığı kadar birlik olduğunu vurguladı.

Biden açıklamasında, "BM Genel Kurulu ile birlikte, bir komşu ülkenin topraklarını ilhaka ya da hırsızlığa yönelik yasa dışı girişimleri hoş karşılamayacağız" mesajını verdi.

BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararı kabul etti

BM Genel Kurulu, dün Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararı, 143 ülkenin oyuyla kabul etmişti.

193 üyeli Genel Kurulda yapılan oylama, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'u ilhak etmek için düzenlediği "yasa dışı" referandumları görüşmek üzere 10 Ekim'de acil oturum düzenlemesinin ardından gelmişti.

Bütün devletlere ve uluslararası kuruluşlara, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki 4 bölgede herhangi bir girişimini tanımama çağrısında bulunan BM Genel Kurulu kararı, Moskova'dan "tüm askeri güçlerini Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içerisindeki topraklarından derhal, tamamen ve koşulsuz olarak çekmesini" talep ediyor.