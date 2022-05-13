Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 15:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden'dan BAE Devlet Başkanı El Nahyan için taziye mesajı
ABD Başkanı Joe Biden, yaşamını yitiren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid El Nahyan için yayımladığı taziye mesajında, El Nahyan'ı "ABD'nin gerçek dostu" olarak nitelendirdi.
Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Al Nahyan'ın vefatı haberini üzüntüyle öğrendiklerini duyurdu.
Al Nahyan'ın hem veliaht prensliği hem de devlet başkanlığı döneminde "ABD'nin gerçek dostu" olduğunu kaydeden Biden, "Amerikan halkı adına Şeyh Halife'nin ailesine ve bütün BAE'ye taziyelerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.
Biden, Al Nahyan'ın hatırasının, ABD ve BAE arasındaki güçlü bağların güçlendirilmesiyle sürdürüleceğini vurguladı.
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