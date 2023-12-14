Açık 1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.12.2023 05:03

Biden'a azil soruşturması

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, oğlu Hunter Biden'a iş ilişkilerinde avantaj sağladığı iddia edilen ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik azil soruşturmasının açılmasına resmen onay verdi.

Biden'a azil soruşturması
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, 221 Cumhuriyetçi vekilin "evet" oyuna karşılık, 212 Demokrat "hayır" oyu kullandı. Söz konusu oylamayla, oğlu Hunter Biden'a iş ilişkilerinde avantaj sağladığı iddiasıyla bir süredir Cumhuriyetçilerin, Biden'a karşı yürüttüğü azil süreci resmiyet kazanmış oldu.

Temsilciler Meclisindeki oylamanın ardından konuyla ilgili açıklama yapan Biden, sürecin, başından itibaren tamamen siyasi ve dayanaksız olduğunu savundu.

Temsilciler Meclisinin yürüteceği azil soruşturmasının, başkanlık seçimlerinin yapılacağı 2024 yılı boyunca sürmesi beklenirken, Demokrat başkan adayının aleyhinde siyasi bir sürece evrilebileceği öngörüleri de Amerikan medyasına yansıyor.

Kongredeki Cumhuriyetçiler ise Biden ile oğlu Hunter Biden'ın iş ilişkileri arasındaki bağların araştırılması gerektiğini savunuyor.

ABD Başkanı Biden'a yönelik azil soruşturmasının, başkanlık yarışındaki en önemli tartışma konularından biri olması bekleniyor.

Biden'ın, Temsilciler Meclisindeki soruşturma sonucunda azil istemiyle suçlanması durumunda, Senatoda yapılacak oylama Demokrat başkanın kaderini belirleyecek.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2016-2020 dönemindeki görevi sırasında iki kez azil istemiyle Temsilciler Meclisinde suçlanmış, ancak Senatodaki oylamalarda aklanmıştı.

ETİKETLER
Joe Biden ABD
Sıradaki Haber
Gazze'de direniş grupları İsrail askerlerini hedef almaya devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:17
Mısır: Gazze'ye giren günlük akaryakıt 189 bin litreye yükseldi
04:44
Gazze'de direniş grupları İsrail askerlerini hedef almaya devam ediyor
04:04
Mevduatta devlet güvencesi artırıldı
04:02
Zorunlu trafik sigortası prim artış oranında düzenleme
03:33
İsrail'in düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti
03:00
İsrail Gazze'deki tünellere su bastığı yönündeki iddialara karşı sessiz
İsrail saldırılarından kaçarak Refah'a sığınan Gazzeliler, soğuk hava şartlarıyla mücadele ediyor
İsrail saldırılarından kaçarak Refah'a sığınan Gazzeliler, soğuk hava şartlarıyla mücadele ediyor
FOTO FOKUS
Venezuela'da tiner yüklü kamyonun yol açtığı zincirleme kazada 18 kişi öldü
Venezuela'da tiner yüklü kamyonun yol açtığı zincirleme kazada 18 kişi öldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ