Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 23:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden: Temsilciler Meclisinde başkan seçilememesi ülke için iyi bir görüntü değil
[Fotograf: Reuters]
ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisinde dün üç kez üst üste yapılan oylamada Meclis Başkanının seçilememesinin "ülke için iyi bir görüntü olmadığını" söyledi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Kentucky ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Biden, Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy'nin partisinden yeterli oyu alamadığı için Temsilciler Meclisi Başkanı seçilememesi ve Meclisin işlemeye başlayamamasının, ülkenin dışarıdan görünümü için iyi olmadığı değerlendirmesinde bulundu.
"Bu işin bu kadar uzun sürmesinin utanç verici olduğunu düşünüyoruö" diyen Biden, Cumhuriyetçilerin birlikte hareket ederek bu krizi aşmalarını umut ettiği ifadesini kutlandı.
Biden, meclis başkan adaylarından hangisini tercih ettiğine ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı.
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