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Dünya
AA, Reuters 01.06.2023 22:50

Biden sahnede yere düştü

ABD Başkanı Joe Biden, Colorado'da ABD Hava Kuvvetleri Akademisi öğrencilerinin mezuniyet töreninde sahnede yere düştü.

ABD Başkanı Joe Biden, Colorado'daki ABD Hava Kuvvetleri Akademisi öğrencileri için düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmanın ardından öğrencilere diplomalarını takdim ettikten sonra sahnede ayağı takılarak dengesini kaybetti ve yere düştü.

Öğrenciler, aileleri ve askeri liderlerin bulunduğu etkinlikte bir öğrenciye diplomasını verdikten sonra Biden'ın koltuğuna oturmak üzere döndüğü sırada sahnede ayağı kayarak dizlerinin üzerine düştüğü görüldü.

Biden, korumaları ve sahnedeki Hava Kuvvetleri subayının yardımıyla ayağa kalktı.

Fotoğraf: AFP[Fotoğraf: AFP]

Ayağa kalktıktan sonra yerde duran bir şeye işaret eden Biden'ın ayağının oraya takıldığını ima ettiği görülüyor.

Beyaz Saray İletişim Koordinatörü Ben LaBolt, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Biden'ın iyi olduğunu ve Başkan'ın el sıkıştığı sırada sahnede bir kum torbası olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın günlük programını takip eden Beyaz Saray muhabirine yaptığı açıklamada, Başkan'ın "tamamen iyi" hissettiğini söyledi. Jean-Pierre, Biden'ın Washington DC'ye dönmek üzere uçağına binerken "kocaman gülümsediğine" dikkati çekti.

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