Texas'taki bir federal mahkeme kararına tepki gösteren Biden yönetimi, göçmenlerin tutuklanması ve sınır dışı edilmesi için kaynakları kamu güvenliği ve ulusal güvenlik için tehdit olarak kabul edilenlere odaklayan bir emri askıya aldı.

İç Güvenlik Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada, "kesinlikle katılmamasına" ve temyize gitmesine rağmen bu ay yayınlanan karara uyacağını söyledi.

Pazartesi günü göçmen savunucuları ve uzmanlar, Biden'ın emrinin askıya alınmasının yalnızca göçmen toplulukları arasında korku artıracağını söyledi.

Cornell Üniversitesi'nde göçmenlik hukuku profesörü Steve Yale-Loehr, ülkede yasa dışı olarak yaşayan birçok kişinin yasalara saygılı olsalar bile, gözaltına alınacakları endişesiyle evlerini terk etmekten korkacaklarını söyledi .

Kimin tutuklanıp sınır dışı edileceğine öncelik verilmesinin bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Yale-Loehr, "Göçmenlik yasamızı ihlal eden herkesi alıp davaya koymak için yeterli ajanımız yok" dedi.