Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Rusya'dan 25 ABD vatandaşına daha yaptırım
[Fotoğraf: AFP]
Rusya, aralarında ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi ve kızının da bulunduğu 25 ABD vatandaşına yaptırım uygulama kararı aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın ABD'ye yönelik yeni yaptırım kararını duyurdu.
Kararda, ABD'nin Ruslara yönelik genişleyen yaptırımlarına karşılık olarak 25 ABD vatandaşının yaptırım listesine alındığı bilgisi yer aldı.
ABD Başkanı Biden'ın, eşi Jill Biden ile kızı Ashley Biden da söz konusu isimler arasında bulunuyor.
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