Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 12:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hollanda'da hortum: Binaların çatısı uçtu, ağaçlar kökünden söküldü
Hollanda'nın güneybatısındaki Zierikzee kentinde çıkan hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
Hollanda'nın sahil kenti Zierikzee'de hortum çıktı. En az 4 binanın çatısı uçarken, 20 evde büyük hasar meydana geldi, ağaçlar da kökünden söküldü.
Hortumun etkili olduğu bölgelere itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AFP]
Yetkililer 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığı açıkladı.
Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), ülkede yılda birkaç hortum görüldüğünü, en son 1992'de çıkan hortumda can kaybı yaşandığını belirtti.
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