Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Biden bu kez de Avustralya Başbakanı'nın adını unuttu: Aşağıdaki adam
ABD Başkanı Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi. Bir video konferans sırasında Avustralya başbakanının adını unutunca, Scott Morrison'dan "aşağıdaki adam" olarak bahsetti.
ABD Başkanı Joe Biden'ın, bir video konferans sırasında Avustralya başbakanının adını unuttuğu ortaya çıktı.
Boris Johnson'a ismiyle hitap ederek teşekkür ettikten sonra Scott Morrison'dan "aşağıdaki adam" olarak bahsetti.
"Teşekkürler Boris ve... ve ben aşağıdaki adama teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim dostum. Minnettarım, Sayın Başbakan"
Sanal toplantı, üç ülke arasındaki Asya-Pasifik'teki Aukus güvenlik anlaşmasını tartışmak için yapılmıştı.
Son Haberler
- 15:03
- 14:43
- 14:38
- 14:28
- 14:05
Sıradaki Haber
Yüzlerce kuş Dünya Ticaret Merkezi camlarına çarparak öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz