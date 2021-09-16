İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison’ın, üç ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "Aukus" adlı yeni bir güvenlik ortaklığı başlatması uluslararası gündemin en sıcak başlığı oldu.

Avustralya Kraliyet Donanması'nın nükleer enerjili denizaltılar edinmesini sağlamak için bu ülkenin desteklenmesi konusunda Çin’e karşı güçbirliği yapıldığı yorumları büyük yankı uyandırırken İngiltere bunun doğru olmadığını açıkladı.

Konuya ilişkin İngiliz Parlamentosunda konuşan Boris Johnson, anlaşmanın hiçbir güce karşı olma amacı taşımadığını söyledi.

Anlaşmanın üç ülkeyi her zamankinden daha fazla birbirine yakınlaştıracağını belirterek, "Bu ortaklık, çıkarlarımızı savunmak ve haklarımızı korumak için giderek daha hayati hale gelecek" dedi.

Johnson Avustralya, İngiltere ve ABD’nin onlarca yıl sürecek bir projede ayrılmaz ortaklar olacağını vurguladı.

Johnson “İngiltere’nin Hint-Pasifik'e yönelmesinin gerçekte ne anlama geleceğine dair herhangi bir soru varsa Avustralya ve ABD ile olan bu ortaklık, cevabı verir” dedi.

Avustralya ve ABD ile ittifakın “İngiltere'nin Hint-Pasifik'in güvenliğine nesiller boyu bağlılığını gösteren bir stratejinin yeni bir ayağı” olduğunu söyledi.

Maliyeti azaltacağını savundu

İngiltere Başbakanı bu projenin, İngiltere donanmasının yeni nesil nükleer denizaltılarının maliyetini azaltabileceğini vurguladı.

Diğer savunma teknolojilerinin geliştirilmesini hızlandıracak anlaşma beklediklerini söyledi.

Avustralya’ya tam güven

İngiltere Başbakanı Avustralya ve ABD ile yeni savunma anlaşması konusunda Avustralya'ya güvenmekte tereddüt etmediklerinin de altını çizdi.

İngiltere'nin Avustralya ile uzun süredir devam eden yakın ilişkisini vurgulayarak “İttifak en eski dostlarımızdan birinin bölgesel istikrarı korumasına nasıl yardımcı olabileceğimizi gösteriyor” diye konuştu.