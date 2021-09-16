New York Kuş Koruma grubundan Melissa Breyer, en az 291 ötücü kuşun güneye uçarken ışıklar ve yansıtıcı camlardan dolayı şaşırdığını söyledi.

Dünya Ticaret Merkezi camlarına çarparak ölen kuşların kaldırımlara saçılan cesetlerini gören Breyer “Tamamen şok oldum. Etrafa baktım ve bu bir kabus gibiydi” dedi.

Breyer yetkilileri konuya ilişkin harekete geçmeye çağırdı.

Hayvan hakları savunucuları da Dünya Ticaret Merkezi’nin geceleri ışıkları kapatmasını veya camlara ilişkin önlemler almasını istedi.

Dünya Ticaret Merkezi kule operatörleri, kuşların ölmesini önlemek için zaten özel cam taktıklarını belirterek kendilerini savundu.

Düzinelerce ötücü kuşun geçen aylarda Manhattan'daki Liberty Park'ta bir bariyere çarpmış, New York ve New Jersey Liman Otoritesinin camlara kuş dostu çıkartmalar takması istenmişti.