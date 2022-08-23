ABD Başkanı Joe Başkan Biden, Rehoboth Beach'teki sahil evinde iki haftalık tatilini tamamlayacak.

Başkan, 16 Ağustos'ta Beyaz Saray'a dönmek ve Enflasyon Azaltma Yasası'nı imzalamak için bir günlüğüne tatiline ara verdi.

New York Times'ta yer alan habere göre, Biden Beyaz Saray'da önceki üç başkandan çok daha az süre vakit geçirdi.

CBC News'in eski Beyaz Saray muhabiri Mark Knoller'ın resmi olmayan bir sayımına göre, Biden'ın Ocak 2021'de Beyaz Saray'a girmesinden bu yana First State'e 49. ziyareti oldu ve Delaware'de geçirdiği gün sayısını 150'ye çıkardı.

Beyaz Saray'da saygı duyulan eski CBS News muhabiri Mark Knoller'ın resmi olmayan bir sayımına göre , Biden'ın Ocak 2021'de Beyaz Saray'a girmesinden bu yana Delaware'e 49'uncu ziyareti oldu ve Delaware'de geçirdiği gün sayısını 150'ye çıkardı.

Knoller'ın araştırmasına göre eski Başkan Donald Trump'ın 17 kez ziyaret ettiği Mar-a-Lago tatil köyü ile 13 kez seyahat ettiği Bedminster, NJ'deki golf kulübü arasında toplam 132 gün geçirdiğini gösterdi.

[Fotoğraf: Reuters]

Eski Başkan Barack Obama, görev süresinin 19 ayında sekiz tatil yapmış ve Hawaii ve Martha's Vineyard'a 38 gün ayırmıştı.

[Fotoğraf: Reuters]

Eski Başkan George W. Bush, Teksas çiftliğini toplam 100 gün boyunca 14 kez ziyaret etmişti.

[Fotoğraf: Reuters]

Cumhuriyetçi Ulusal Komite, Biden'ı hafta sonu, Amerikalıların son 40 yılın en yüksek enflasyon oranının ortasında faturalarını ödemekte zorlandıkları bir dönemde uzun bir tatile çıktığı için kınadı.