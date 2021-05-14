Beyin sinyalleri ile bilgisayar kontrolüne dair çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Son olarak Stanford Üniversitesi merkezli ekip tarafından kullanılan cihazla, felçli bir adamın, normal bir yetişkin kadar hızlı yazı yazmasına imkan veren bir çalışma başarıyla test edildi.

Nature'da yayınlanan araştırmaya göre, yazılım, bilgisayardaki bilgilerin kodunu çözerek adamın el yazısıyla ilgili düşüncelerini bilgisayar ekranındaki metne hızlı bir şekilde dönüştürebildi.

Bu çalışma, diğer beyin bilgisayar ara yüzlerine göre iki kat daha hızlı yazı yazma imkanı sağladı.

Araştırmacılar, yeni bulguların, omurilik yaralanmaları, felçler veya motor nöron hastalığı olarak da bilinen amiyotrofik lateral skleroz (ALS) nedeniyle üst uzuvlarının kullanımını veya konuşma yeteneklerini kaybeden dünya çapında milyonlarca insana fayda sağlayan daha fazla ilerlemeye yol açabileceğini söylüyor.

Stanford Üniversitesi'nden Prof Jaimie Henderson , "Bu çalışma ile, felçli bir kişinin aynı yaştaki sağlıklı yetişkinlerle neredeyse aynı hızda cümleler oluşturmasına olanak sağlıyor" dedi.