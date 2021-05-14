Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 12:39Son Güncelleme: Kaynak: France 24
Küba, halen klinik denemelerde olan iki COVID-19 aşısını kullanmaya başladı
Koronavirüs vakalarında artışla karşı karşıya kalan Küba, henüz klinik denemeleri tamamlamamış iki yerel aşıyı kullanarak halkı aşılamaya başladı.
11,2 milyonluk ada ülkesi geçtiğimiz gün bin 207 yeni günlük vaka kaydetti. Bu rakam Küba için neredeyse bir rekor.
Hızlı artışın ardından Havana ve diğer illerde yaşayanlar, henüz klinik denemeleri tamamlanmamış ve ikinci aşama denemelerinde olan iki aşıyı olmaya başladı.
Abdala adlı aşının uygulandığı ilk kişilerden biri olan 69 yaşındaki Cecilia Reyes, "Enjeksiyon sırasında hafif bir sıcaklık hissi oldu ancak her şey yolunda dedi.
Küba'da Abdala ve Soberana adlı iki yerel aşı bulunuyor. Ülkede tüm aşılarının yaklaşık yüzde 80'i yerel olarak üretiliyor .
Ülkede şimdiye kadar yaklaşık 120 bin vaka tespit edildi ve 768 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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