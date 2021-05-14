"Polis departmanının tüm verilerini yayınlıyoruz. Çok fazla şansınız yok. Geri dönüş yok"

Bu açıklama, Babuk adlı bir siber saldırı grubu tarafından internette yayınlandı.

Washington DC polis departmanının bilgisayar ağına sızan bilgisayar korsanları, 6 Ocak'taki Kongre binası baskını da dahil olmak üzere önemli istihbarat belgeleri içeren bilgileri yayınlamakla tehdit ederek para talep etti.

Polis departmanı, belgelerin gerçek olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapmadı.

Yayınlanan belgeler arasında Kongre baskınına dair istihbarat bilgileri yer alıyor

Departmanın bazı parasal tekliflerde bulunduğunu, ancak miktarın çok düşük olduğunu iddia eden korsanlar rasgele birkaç dosyayı yayınladı.

Yayınlanan dosyalar arasında, 6 Ocak baskınına dair istihbarat bilgileri, iş başvurusunda bulunan bir kişinin özgeçmişi, sosyal medyada derinlemesine bilgilerin nasıl alınacağına dair PowerPoint sunumları, yüz tanıma yazılımının kullanımı ve sokak mülakat taktikleri yer aldı.

Ayrıca 10 yıllık bir cinayet kurbanları listesi ve geçen yılın yaz aylarında düzenlenen suç önleme girişiminden istatistikler de erişime sunuldu.

Saldırganların elinde, üç düzineden fazla polis şefinin günlük istihbarat brifing kağıdı, iki düzineden fazla memurun ev adreslerini, cep telefonu numaralarını, finansal verilerini, tıbbi geçmişlerini ve diğer birçok kişisel bilgiyi içeren dosyalar yer alıyor.

Washington Post'ta yer alan habere göre yetkililer, çete ve suç tanıklarının, sokak ekiplerine bağlı okulların ve öğrencilerinin bilgilerinin yer aldığı bilgilerin sızmasından endişe ediyor.

"Görüşmeler amatörce ve başarısız bir şekilde yapıldı"

Polis sendikası başkanı Greggory Pemberton yaptığı açıklamada, "DC hükümet yetkililerinin bu tür hassas bilgileri korumaya gelince ne kadar dikkatsiz davranabileceğini görmek inanılmaz derecede hayal kırıklığı yaratıyor" dedi.

Pemberton, yetkililerin ihlalin nasıl gerçekleştiğini ve nüksün nasıl önleneceğini belirlemesi gerektiğini söyledi. Bölgenin grupla nasıl müzakere edildiği veya nasıl ele alındığı konusunda soruşturma açılması çağrısında bulunarak, görüşmelerin "amatörce ve başarısız bir şekilde" yapıldığını söyledi.

Uzmanlar, fidyeyi ödemenin, bilgisayar korsanlarının yeni taleplerde bulunmayacakları veya verileri başka bir yere satmayacağına dair hiçbir garanti sağlamadığı konusunda uyarıda bulundu.