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Dünya
TRT Haber 11.09.2024 06:16

Beyaz Saray yolunda tarihi düello

Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçilerin Başkan Adayı Donald Trump ve Demokrat Aday Kamala Harris, ilk televizyon tartışmasına çıktı. Tartışma, sürpriz bir el sıkışmayla başladı. Münazarada adaylar ekonomiden, dış politikaya görüşlerini açıkladı, birçok başlıkta birbirlerini suçladı.

Beyaz Saray yolunda tarihi düello
[Fotograf: Reuters]

ABD'nin başkan adayları Donald Trump ve Kamala Harris televizyon tartışmasında karşı karşıya geliyor. Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde Ulusal Anayasa Merkezi'nde yapılacak münazara Amerikan ABC News'ten yayınlanıyor.

Tartışma, sürpriz bir el sıkışmayla başladı.

Harris, programın başında Trump'ın elini sıkarak kendisini ismiyle tanıttı. Bu, 2016'dan bu yana bir başkanlık tartışmasında ilk el sıkışma oldu.

 

Harris, Trump'ın 2017-2021 yılları arasında başkanlık yaptığı yıllara atıfta bulunarak, "Donald Trump bize Büyük Buhran'dan bu yana en kötü işsizliği bıraktı" dedi.

Trump ise, Biden dönemindeki sürekli enflasyon nedeniyle Harris'i eleştirdi. Trump ayrıca, "Akıl hastanelerinden" gelen göçmenlerin Meksika ile ABD'nin güney sınırını geçtiğini iddia etti.

Beyaz Saray yolunda tarihi düello

Tartışmanın açılış dakikalarında Trump ve Harris, ekonomi konusunda kıyasıya mücadeleye girdi.

Trump, ek tarifelere odaklanarak Amerikan ekonomisini haksız yabancı rekabetten koruyacağını söyledi.

Harris ise, son haftalarda uygulamaya koydukları ekonomik politikaları ayrıntılı olarak anlattı.

Trump göreve gelir gelmez Ukrayna - Rusya Savaşı'nı bitireceğini, üçüncü dünya savaşının kapıda olduğunu belirtti.

Harris ise, "Trump Başkan olsa Putin Kiev'de oturuyor olur, gözünü diğer Avrupa ülkelerine dikerdi" dedi.

Beyaz Saray yolunda tarihi düello

Münazarada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da konuşuldu.

Harris, "Derhal sona ermeli ve bunun sona ermesi için ateşkes anlaşmasına ihtiyacımız var ve rehinelerin serbest bırakılması gerekiyor." dedi.

Harris için "İsrail'den nefret ediyor" diyen Trump, "Eğer başkan olursa, İsrail'in iki yıl içinde var olmayacağına inanıyorum," ifadelerini kullandı.

Trump'ı yalanlayan Harris, "Bu kesinlikle doğru değil. Kariyerim ve hayatım boyunca İsrail'i ve İsrail halkını destekledim." diye yanıtladı. 

Kongre baskınıyla ilgili bir pişmanlığı olup olmadığı sorulan Trump, "Benim bununla hiçbir ilgim olmadı, sadece benden bir konuşma yapmamı istediler." dedi.

Beyaz Saray yolunda tarihi düello

Burada çıkacak olan sonuç, adayların bundan sonraki kampanyasına da etki edecek.

Anketlere göre, yarış başa baş ilerliyor. Bu nedenle iki aday arasındaki bu ilk münazaranın salıncak eyaletlerde belirleyici olabileceği aktarılıyor.

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