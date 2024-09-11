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Dünya
AA 11.09.2024 06:02

Tayvan'da düşen savaş uçağının pilotu bulundu

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da dün gece eğitim uçuşu sırasında denize düşen savaş uçağının pilotunun bulunduğu duyuruldu.

Tayvan'da düşen savaş uçağının pilotu bulundu

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız yapımı "Mirage 2000" tipi savaş uçağından koltuk fırlatma yönetimiyle kendini tahliye eden pilotun Ada'nın kuzeybatısındaki Miaoli ilinin 9 deniz mili (16,6 kilometre) açığında bulunarak kurtarıldığı belirtildi.

Tayvan Sahil Güvenliğine ait gemiyle getirilen pilotun "hayati fonksiyonlarının normal olduğu" kaydedildi.

Savaş uçağının dün gece Ada'nın kuzeybatısındaki Hsinchu ili açıklarında gece uçuş eğitimi sırasında denize düştüğü, pilotun düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendini uçaktan tahliye ettiği bildirilmişti.

Tayvan ordusu ve sahil güvenlik birimleri kayıp pilotu bulmak üzere arama faaliyeti başlatmıştı.

Tayvan'da 2022'de bir Mirage 2000 savaş uçağı, Ada'nın doğusunda denize düşmüş, pilot düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendini tahliye ederek kurtulmuştu.

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