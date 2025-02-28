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Dünya
AA 28.02.2025 20:17

Beyaz Saray: Trump, İngilizceyi ülkenin resmi dili yapan kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, İngilizceyi ABD’nin resmi dili ilan eden başkanlık kararnamesine imza attı.

Beyaz Saray: Trump, İngilizceyi ülkenin resmi dili yapan kararnameyi imzaladı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın söz konusu başkanlık kararının ABD'yi birleştireceği belirtildi.

İngilizcenin, Bağımsızlık Bildirgesi ve Anayasa gibi tarihi belgelerle birlikte ulusun dili olduğuna işaret edilen açıklamada, Başkan Trump'ın İngilizceyi ülkenin resmi dili yapan kararnameyi imzaladığı kaydedildi.

Açıklamada, "İngilizcenin ABD'nin resmi dili olarak tanınmasının zamanı çoktan geldi." ifadesi kullanıldı.

Kararname ile eski Başkan Bill Clinton döneminde federal kurumlara getirilen "İngilizce konuşmayanlara kapsamlı dil yardımı sağlamaları emri"nin iptal edildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu kurumlara, hizmetlerinde "İngilizce dışındaki dil kullanımı" ihtiyaçlarını belirleme esnekliği tanındığına işaret edildi.

Açıklamada, ABD'de 350'den fazla farklı dilin konuşulduğu öne sürülerek, halihazırda 30'dan fazla eyaletin İngilizceyi resmi dil olarak kabul ettiği ifade edildi.

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