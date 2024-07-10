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Dünya
AA 10.07.2024 10:08

Beyaz Saray: Biden seçilirse ikinci dönem başkanlık süresini tamamlayacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın kasımda yeniden seçilmesi halinde ikinci başkanlık dönemini tamamlayacağını açıkladı.

Beyaz Saray: Biden seçilirse ikinci dönem başkanlık süresini tamamlayacak

Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sözcü Jean-Pierre, Biden'ın adaylıktan çekilmesi çağrılarının karşısında birçok Kongre üyesinin Başkan'ı desteklediğini belirtti.

Biden'ın kasımda yeniden seçilmesi halinde ikinci dört yıllık başkanlık dönemini tamamlayıp tamamlamayacağına ilişkin soru üzerine Jean-Pierre, "Evet tamamlayacak." dedi.

Biden canlı yayın performansı nedeniyle eleştirilmişti

Başkan Biden, Trump ile 27 Haziran'da yaptığı canlı yayın tartışmasında ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

ABD Kongresi Temsilciler Meclisinin Demokrat Üyesi Lloyd Doggett, 2 Temmuz'da Biden'a "başkanlık yarışından çekilmesi" çağrısında bulunarak bu çağrıyı yapan ilk Demokrat Partili Kongre üyesi olmuştu.

Beyaz Saray 3 Temmuz'da, Biden'ın başkanlık yarışından "kesinlikle" çekilmeyeceğini bildirmişti.

Trump ise 4 Temmuz'da, canlı yayın tartışmasındaki performansını eleştirdiği rakibi Biden'ın "yarıştan çekileceğini" öne sürmüştü. Biden, Kongre'deki Demokratlara 8 Temmuz'da gönderdiği mektupta, sağlığı ile ilgili tartışmaları ve adaylıktan çekilme çağrılarını reddetmiş, Trump'ı "yenmekte kararlı" olduğunu kaydetmişti.

Sözcü Jean-Pierre, 8 Temmuz'da, Biden'da herhangi bir seviyede Parkinson hastalığı olmadığını, görev süresi boyunca yıllık sağlık kontrolü çerçevesinde şu ana kadar sadece 3 defa nörolog tarafından muayene edildiğini açıklamıştı.

ABD Temsilciler Meclisinde görev yapan Demokrat Parti üyeleri dün Biden'ın sağlık durumu nedeniyle başkanlık seçimlerinden çekilip çekilmemesini tartışmak üzere grup toplantısında bir araya gelmişti.

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