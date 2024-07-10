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Dünya
CNN International 10.07.2024 07:39

Meta'dan İsrail'e sosyal medyada koruma kalkanı

Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, nefret söylemi politikasında önemli bir güncelleme yaptığını duyurdu. Şirket artık Siyonizm'in İsrailli bireyler için kullanıldığı paylaşımları yasaklayacak.

Meta'dan İsrail'e sosyal medyada koruma kalkanı

Dünyanın en güçlü teknoloji şirketlerinden birinin "Siyonist" terimine yönelik yasağı genişleteceğini duyurmasının ardından İsrail yanlısı gruplar büyük bir zafer elde edilmesini memnuniyetle karşıladı .

Meta, Salı gününden itibaren Facebook, Instagram ve Threads gibi platformlarından, bu terimi kullanan içerikleri kaldıracak.

Şirket ayrıca siyonistlerin "dünyayı yönetme veya medyayı kontrol etme iddialarını" da yasaklayacak.

İnsan Hakları İzleme Örgütü: META Filistinlilerin sesini susturuyor
İnsan Hakları İzleme Örgütü: META Filistinlilerin sesini susturuyor

Novara Media'ya konuşan antisemitizm uzmanı Brendan McGeever, duyuruyu "sorunlu" olarak nitelendirdi ve gerçek antisemitizme karşı mücadeleyi sekteye uğratacağını söyledi.

Meta eleştirilerin odağında

Karar, şirketin aylarca süren ve terimin tarihsel olarak nasıl kullanıldığı ve özellikle Gazze'deki savaş devam ederken sosyal medyada şu anda nasıl kullanıldığına ilişkin soruşturmasının ardından geldi.

Meta, karara varmak için dünyanın dört bir yanından 145'ten fazla tarihçi, insan hakları grubu, hukuk ve insan hakları uzmanı ve ifade özgürlüğü savunucusuyla görüştüğünü söyledi.

Karar, sosyal medya kullanıcılarının tepkisiyle karşılaştı.

HRW: META Filistin yanlısı paylaşımlara sistemli sansür uygulanıyor
HRW: META Filistin yanlısı paylaşımlara sistemli sansür uygulanıyor

Bir sosyal medya kullanıcısı X hesabından yaptığı paylaşımda, "Mark Zuckerberg, 'Siyonistler dünyayı yönetiyor veya medyayı kontrol ediyor' gibi iddiaları yasaklıyor. Bu açıkça şunu kanıtlıyor: “Siyonistler dünyayı yönetiyor, medyayı kontrol ediyor..." yazdı

Meta, Orta Doğu ile ilgili içerik moderasyon uygulamaları konusunda incelemelerle karşı karşıya kaldı.

Eleştirmenler ve hak grupları, şirketi, özellikle bölgedeki son gerginlik ışığında, platformlarında Filistinlileri destekleyen içerikleri sansürlemekle suçladı.

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