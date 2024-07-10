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Dünya
BBC 10.07.2024 06:23

Teknoloji devi Samsung çalışanlarından süresiz grev kararı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics'te çalışanları temsil eden bir sendika, daha iyi ücret ve yan haklar için başlattığı çalışma kapsamında yaklaşık 30 bin üyesine süresiz grev çağrısı yaptı.

Teknoloji devi Samsung çalışanlarından süresiz grev kararı

Duyuru, Ulusal Samsung Elektronik Sendikası'nın (NSEU) düzenlediği üç günlük genel grevin son gününde geldi.

Sendika, yönetimin talepleri konusunda görüşme yapma niyetinde olmadığını göstermesinin ardından bu kararı aldıklarını söyledi.

Güney Kore'deki Samsung Electronics çalışanlarının neredeyse dörtte birini temsil eden NSEU, eylemlerinin üretimi aksattığını söyledi.

Ancak Samsung bu iddiayı reddetti. Şirketten yapılan açıklamada, "Samsung Electronics üretim hatlarında hiçbir aksama yaşanmamasını sağlayacak. Şirket sendika ile iyi niyetli müzakerelere girmeyi taahhüt ediyor." dedi.

Sendika ise, "Şirketin ilk genel grevden sonra bile diyaloga girme niyeti olmadığını, bu nedenle 10 Temmuz'dan itibaren süresiz olarak ikinci bir genel grev ilan ettiğini" söyledi.

Yılın ikinci yarısında geçen yılın 15 katı kar

Greve katılan işçiler Samsung'un Seul'un Hwaseong bölgesindeki genel merkezinde toplandı.

Sendika başkanı Son Woo-mok düşük katılım eleştirilerine yanıt olarak, henüz beş yıl önce kurulmuş olduklarını ve üyeleri eğitmeye yetecek kadar zamanları olmadığını söyledi; "Yine de katılımın düşük olduğunu düşünmüyorum, diğer sendikalara kıyasla çok genciz" dedi.

Sendika liderleri şirketin işletme kârından sermaye maliyeti düşülerek yapılan prim hesaplamalarının adaletsiz olduğunu savunuyor.

Samsung 5 Temmuz'da yaptığı açıklamada, yılın ikinci yarısındaki kârının (Nisan-Haziran ayları arası) geçen yılınkinin 15 katı olduğunu belirtmişti.

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