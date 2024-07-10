İsrail Gazze'de yine sivillerin sığındığı kampı vurdu: 29 ölü

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nden doktorlar İsrail roketlerinin bir okulun dışındaki çadırları vurduğunu ve ölü sayısının artmasını beklediklerini belirtti.

Gazze Sağlık Bakanlığı da İsrail füzelerinin, Han Yunus'un doğusundaki Abasan el Kabira kasabasındaki el Awda okulunun kapısının yanına düştüğünü duyurdu.

Bölgedeki sağlık merkezlerinden gelen görüntülerde, yerlerde yatan ağır yaralılar arasında çocukların da olduğu görülüyor.

"Sokakta etrafa saçılmış insan uzuvları gördük"

Görgü tanığı Ayman el Dahma İsrail saldırısı sırasında, bir pazar ve sivil yerleşimlerinin olduğu bölgede yaklaşık 3 bin kişinin bulunduğu söyledi.

Ölü sayısı konusunda "inanılmaz boyutta" diyen Dahma, "Bize buranın güvenli bölge olduğu söylenmişti. Su, gıda, okul vardı... Sonra birdenbire tepemize bir füze düştü" diye devam etti.

Bir diğer görgü tanığı Muhammed Awadeh Anzeh de, bölgenin insanların günlük hayatına devam ettiği bir anda vurulduğunu anlattı; "Oturuyorduk, küçük çocuğumu besliyordum ve birden bir ses duyduk, karanlığa gömüldük. Ne olduğunu bilmiyorum. Çocuğumu alıp koşmaya başladım ve bacağımın kanadığını gördüm" dedi.

Anzeh korkunç bir görüntüyle karşılaştıklarını, sokakta etrafa saçılmış insan uzuvları gördüklerini anlattı.

İkram Sallaout da bölgenin vurulabileceğine dair herhangi bir uyarı yapılmadığını söyledi ve "Burası yerlerinden edilmiş insanlarla dolup taşan bir yerdi. Birçoğu genç çok sayıda insan vardı. Gördüğüm yaralıların durumu çok kötü ve aralarında çok küçük çocuklar da var" dedi.

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de, zorunlu göç Filistinlilerin hayatının bir parçası halinde geldi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 2 milyonu zorla yerinden edildi.

Bölge halkı zorunlu göçe devam ediyor

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle milyonlarca Filistinli, defalarca göç etmek zorunda kaldı.

Saldırılardan kaçarak Gazze'nin güneyindeki HanYunus ve Refah'a sığınan Filistinlileri defalarca yerinden eden İsrail, bölge halkını zorunlu göçe sürüklemeye devam ediyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de 1 Temmuz'da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilerden Han Yunuskentinin doğusundaki bölgeleri güvenlikleri için acilen boşaltmalarını istemişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 243 Filistinli öldü, 88 bin 33 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 324’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 680 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 571 Filistinli hayatını kaybetti.