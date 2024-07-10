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Dünya
AA 10.07.2024 05:57

ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya'dan Ukrayna'ya ek güvenlik yardımı

ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya'nın, Ukrayna'ya ek stratejik ve taktik hava savunma sistemi sağlayacağı bildirildi.

ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya'dan Ukrayna'ya ek güvenlik yardımı

ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya liderleri, ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Rusya'nın "devam eden saldırganlığına karşı" kendisini savunması için Ukrayna'ya ek hava savunma yetenekleri sağlamaya kararlı olunduğu belirtilerek, "Bugün, toplu olarak Ukrayna'ya, ek Patriot bataryaları da dahil olmak üzere ilave stratejik hava savunma sistemleri sağladığımızı duyuruyoruz." denildi.

Buna ek olarak gelecek aylarda ABD ve ortaklarının, Ukrayna'ya onlarca taktik hava savunma sistemi sağlamayı planladığı da aktarılan açıklamada, Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlamaya devam eden 50'den fazla ülkeden oluşan koalisyona teşekkür edildi.

Açıklamada, "Ayrıca NATO'nun, Ukrayna'nın NATO ile birlikte çalışabilen entegre bir hava ve füze savunma mimarisi geliştirme çabalarını destekleme yönündeki çalışmalarını da memnuniyetle karşılıyoruz. Moskova'ya ve dünyaya mesajımız açık: Ukrayna'ya desteğimiz güçlü ve sarsılmazdır." ifadelerine yer verildi.

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