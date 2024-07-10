Az Bulutlu 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.07.2024 05:56

Suudi Arabistan: Gazze'de dökülen kan, kalıcı çözüme acil ihtiyaç duyulduğunu hatırlatıyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, "Gazze Şeridi'nde dökülen kanların ve devam eden şiddet eylemlerinin, kalıcı bir çözüme acil ihtiyaç duyulduğunu hatırlattığını" söyledi.

Suudi Arabistan: Gazze'de dökülen kan, kalıcı çözüme acil ihtiyaç duyulduğunu hatırlatıyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bin Ferhan, İngiltere'nin Cambridge kentinde düzenlenen 14. Körfez Araştırma Forumu'na "video konferans" aracılığıyla katıldı.

Bin Ferhan, forumda yaptığı konuşmada, "Gazze'de devam eden şiddet ve dökülen kan, çatışmanın ağır insani kayıplara neden olduğunu ve kalıcı bir çözüme acil ihtiyaç duyulduğunu hatırlatıyor." dedi.

Bin Ferhan konuşmasında ayrıca "egemenliği tanınmış, yaşayabilir bir Filistin devleti kurmanın acil ihtiyacını" vurguladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, ülkesinin, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması için baskı çağrısını yineledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan bir başka açıklamaya göre, Bin Ferhan, İngiliz mevkidaşı David Lammy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi ve Lübnan'daki durumla ilgili gelişmeleri ele aldı. İki bakan, "bölgedeki gerilimin azaltılmasının önemini" dile getirdi.

Bakanlar, "ikili ilişkilerin ve iki ülke arasındaki ortak işbirliğinin güçlendirilmesi" konusunu da görüştü.

ETİKETLER
Suudi Arabistan Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Brezilya, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerini genişletme planını kınadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:06
İngiltere meclisinde iktidar ile muhalefet koltukları değişti
06:02
NATO Zirvesi, ittifakın 75. yıl dönümü kutlamasıyla başladı
05:58
ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya'dan Ukrayna'ya ek güvenlik yardımı
05:56
Brezilya, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerini genişletme planını kınadı
01:00
İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli: Esirlerin sadece Allah'ı var
00:56
Malatya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Bodrum'da orman yangını çıktı
Bodrum'da orman yangını çıktı
FOTO FOKUS
NATO liderleri ABD'de toplanıyor
NATO liderleri ABD'de toplanıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ