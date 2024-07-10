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Dünya
AA 10.07.2024 00:44

Avrupa Uzay Ajansı'nın yeni roketi Ariane 6 ilk kez fırlatıldı

Avrupa Uzay Ajansı yeni roketi Ariane 6'nın ilk kez uzaya gönderildiğini duyurdu.

Avrupa Uzay Ajansı'nın yeni roketi Ariane 6 ilk kez fırlatıldı
[Fotograf: Reuters]

Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın yeni Ariane 6 roketi Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Uzay Limanı'ndan uzaya fırlatıldı.

ESA Genel Direktörü Josef Aschbacher, 56 metre uzunluğundaki Ariane 6'nın ilk uçuşunu değerlendirdi. Aschbacher, tamamen yeni bir roketin her zaman fırlatılmadığını ifade ederek, bir roketin ilk uçuşu için binlerce insanın yıllarca çalışması gerektiğine dikkati çekti.

Ariane 5 1996-2023 arasında yaptığı 117 görev sırasında 197 uyduyu yörüngeye yerleştirmişti

Avrupa'nın yeni nesil Ariane roketinin başarıyla fırlatıldığını belirten Aschbacher, Avrupa'nın uzaya erişiminin yeniden sağlandığı bu tarihi ana tanıklık ettiklerini dile getirdi.

Avrupa Uzay Ajansı'nın yeni roketi Ariane 6 ilk kez fırlatıldı

Ariane 6'dan önce görevde olan Ariane 5 roketi, 5 Temmuz 2023'te son uçuşunu yapmıştı. 1996-2023 arasında faaliyet gösteren Ariane 5, yaptığı 117 görev sırasında 197 uyduyu yörüngeye yerleştirmişti.

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