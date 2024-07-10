İngiltere meclisinde iktidar ile muhalefet koltukları değişti

İngiltere'de 14 yıllık dönem bitti. Avam Kamarası'nda bu defa iktidar sıralarında İşçi Partisi, muhalefet sıralarına Muhafazakarlar oturdu.

İngiliz parlamentosu yeni milletvekillerini ağırladı. Geçen hafta yapılan seçimleri kazanan İşçi Partisi, parlamentoda, iktidar koltuklarında yerini aldı.

Keir Starmer başbakan olarak ilk kez Parlamento'ya hitap etti.

“Yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir." diyen Starmer 'hizmet siyasetine' dikkati çekti.

Starmer, tüm milletvekillerini, 'ortak bir ulusal yenilenme' çabasında birleşmeye çağırdı.

Eski Başbakan Rishi Sunak Starmer’i tebrik etti.

Milletvekillerinin yemin etmesinden önce Avam Kamarası Başkanı seçildi. Lindsay Hoyle Avam Kamarası Başkanlığı’na yeniden seçildi.

İngiltere'de geçen hafta yapılan genel seçimlerde İşçi Partisi 412 sandalye kazanarak 650 üyeli Avam Kamarası'nda çoğunluğu sağlamıştı.

