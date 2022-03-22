Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyaz Saray 4. doz aşılar için fon sıkıntısı yaşıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Beyaz Saray yetkilileri, ülkedeki herkes için 4. doz COVID-19 aşılarını fonlamakta sıkıntıya girdiklerini açıkladı.
Washington Post gazetesine konuşan isminin açıklanmasını istemeyen Beyaz Saray yetkilileri, şu anda ihtiyaç duyulması durumunda 65 yaş üstü Amerikalılar için 4. doz aşı fonunu garantilediklerini söyledi.
Öte yandan yetkililer, kullanım onayı alması durumunda diğer yaş grupları için 4. doz aşıları fonlayacak paraları olmadığını, bunu fonlamak için Kongrenin 15 milyar dolarlık COVID-19 fon paketini onaylaması gerektiğini dile getirdi.
Beyaz Saray COVID-19 ile Mücadele Koordinatörü Jeff Zients, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "4. doz aşılar onaylanırsa bizim bunu karşılamak için yeterli paramız yok. Gelecekte yeni bir varyant için özel bir aşıya ihtiyaç duyulursa bunu da fonlayamayız" ifadesini kullandı.
Etiketler: ABD Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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