Başkent Trablus'ta belirli aralıklarla farklı şiddette patlama sesi duyulurken, kentin güneyinden siyah dumanlar yükseliyor.

Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçlerin ortak Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, Hallatat ve Hallet el-Furcan bölgesinde Hafter milislerinin ateşkesi ihlal ederek havan saldırısı düzenlediklerini, kendilerinin de bu saldırıya karşılık verdiğini ve durumu kontrol altına aldıklarını ifade etti.

Medeni, Hafter milislerinin havan saldırısının Hallatat bölgesindeki petrol tankerlerine isabet ettiğini, bu nedenle yangın çıktığını söyledi.

Bu arada, farklı şiddetteki patlama sesleri uzun aralıklarla sürüyor.

Libya Ulusal Petrol Şirketi petrol sahalarında üretimi kısıtladı

Ateşkes beklentisi taşıyan Libya halkı için Hafter'in saldırılara yeniden başlaması soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Hafter güçleri Hamada-Zaviye petrol boru hattını da kapattı.

Bunun üzerine Libya Ulusal Petrol Şirketi, El-Şerara ve El-Fil petrol sahalarında üretimi kısıtladı.

Bölgede yaşananları TRT Haber Muhabiri Elif Akkuş, aktardı.

Rusya: Ateşkesin bozulması için provokasyonlar oluyor

Rusya'dan da bir açıklama geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Libya'da ateşkesin bozulması için provokasyonlar oluyor, buna dikkat çekiyoruz." dedi.

Kaynak: TRT Haber, AA