Almanya'da sık sık 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba alarmı yaşanıyor.

Bu kez başkent Berlin'deki Schönefeld Havalimanı yakınlarında eski bir bomba bulundu.

Bomba alarmının ardından uçuşlar durduruldu, uçaklar yakın şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirildi.

Uçuşlar normale dönüyor

Berlin Havalimanı Servisi'nin Twitter hesabından yapılan yeni açıklamada ise bombanın uzman ekiplerce imha edileceği ve uçuşların normale döndüğü belirtildi.

Kaynak: TRT Haber