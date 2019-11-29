Dünya
Berlin'deki havalimanı yakınlarında bulunan bomba panik yarattı29 Kasım 2019 Cuma 17:42 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 18:02
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Schönefeld Havalimanı yakınlarında bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba panik oluşturdu.
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Almanya'da sık sık 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba alarmı yaşanıyor.
Bu kez başkent Berlin'deki Schönefeld Havalimanı yakınlarında eski bir bomba bulundu.
Bomba alarmının ardından uçuşlar durduruldu, uçaklar yakın şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirildi.
Uçuşlar normale dönüyor
Berlin Havalimanı Servisi'nin Twitter hesabından yapılan yeni açıklamada ise bombanın uzman ekiplerce imha edileceği ve uçuşların normale döndüğü belirtildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: schönefeld 2. dünya savaşı