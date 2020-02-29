Aralık ayında TRT Haber'e konuşmuş, gözyaşları içinde evladının terör örgütü yandaşlarınca kandırıldığını anlatmıştı. Tek isteğinin kızına kavuşmak olduğunu belirtmiş, bunun için her şeyi yapacağını açıklamıştı. Berlin'deki Diyarbakır annesi Maide T., kızına kavuşmak için eyleme başladı.

Kızının 12 Kasım'da ortadan kaybolmadan önce sık sık gittiği halk oyunları kursunun bulunduğu cadde üzerinde pankart açtı.

"Sen hem kendini yaktın hem bizi yaktın. Sen benim sırtıma bıçağı saplayıp da gittin. Ben her gün acı çekiyorum ve her gün ağlıyorum. Seni düşünmediğim bir dakikam yok."

"Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğim"

Maide T., evladına kavuşan Diyarbakır anneleri gibi bir gün kızıyla buluşmayı ona doyasıya sarılmayı umut ediyor. Mücadelesi için ne yapması gerekiyorsa hepsini deneyeceğini söyleyen Maide T., "Çocuğum gelene kadar bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğim" dedi.

Her cuma devam edecek

"Kızımı PKK'dan geri almak istiyorum" yazılı pankart ile Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'den yardım istedi.

Acılı anne, evlatlarını terör örgütünün Avrupa'daki uzantılarına kaptıran ailelere de seslendi, "Diyarbakır anneleri gibi dayanışma içinde olalım" dedi.

Maide T., eylemini her cuma yerel saat ile 16-17 arasında gerçekleştirmeye devam edecek.