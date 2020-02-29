Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, Mitiga Havalimanı'nda uçuşların yeniden başladığını söyledi.

Mecei, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislerin düzenlediği saldırı sonucu havalimanında oluşan hasarın boyutlarına ilişkin ise bilgi vermedi.

Hafter'e bağlı milislerin bu sabah, Trablus'un dünyaya açılan tek kapısı olan Mitiga Havalimanı'nı 25 adet roketle hedef alması sonucu havalimanındaki bir hangarda yangın çıkmıştı. Yangının ardından havalimanında uçuşlar durdurulmuştu.

Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada da Hafter’e bağlı milislerin dün Mitiga Havalimanı ve etrafındaki bölgelere 60'tan fazla roket atıldığı belirtilmişti.