Haber Giriş: Kaynak: AA
Fed Başkanı Powell'dan koronavirüs açıklaması: Ekonomik risk oluşturuyor
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeleri ve ekonomik görünüme etkilerini yakından izlediklerini belirterek, ekonomiyi desteklemeye yönelik uygun adımlar atacaklarını söyledi.
Fed Başkanı Powell, yazılı açıklamasında, ABD ekonomisinin temellerinin güçlü kalmaya devam edeceğini vurguladı.
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik faaliyetler için gelişen riskler oluşturduğuna dikkati çeken Powell, "Fed, gelişmeleri ve ekonomik görünüme etkilerini yakından izliyor. Araçlarımızı kullanacağız ve ekonomiyi desteklemek için uygunca hareket edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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