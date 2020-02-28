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İspanya'dan Türkiye'ye dayanışma mesajı
[Fotoğraf: AA]
İspanya, İdlib'deki alçak saldırıdan sonra Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu açıkladı.
İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.
Laya, Çavuşoğlu'na telefon ederek, İdlib'de rejim güçlerinin saldırıları sonrasında 33 Türk askerinin şehit düşmesi nedeniyle İspanya hükümeti adına başsağlığı mesajını iletti.
Görüşmede, Laya, Türkiye'nin İspanya'nın NATO'daki bir müttefiki olduğunu vurgulayarak, İspanya'nın, sivil halkı savunma ve barış misyonu kapsamında 5 yıldır bu topraklarda füze savunma sistemini konuşlandırarak Türkiye'ye gösterdiği dayanışmayı yineledi.
Etiketler: İspanya idlib dayanışma alçak saldırıSon Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 23:35
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